Detinguda una jove de 19 anys per cremar un parc infantil

També es va saltar el toc de queda

Actualitzada 24/02/2021 a les 20:39

Una jove de 19 anys ha estat detinguda per la Policia Local per cremar un parc infantil del barri del Garbinet d'Alacant a les 23 hores d'aquest dimarts, infringint el toc de queda per l'estat d'alarma per la pandèmia sanitària de la covid-19.Segons la Policia Local, tres patrulles i dues dotacions de bombers van extingir les flames del parc infantil de fusta situat a l'avinguda Juan Sanchís Candela i gràcies al testimoniatge de testimonis poc després van localitzar a la presumpta autora.El foc s'havia iniciat amb branques seques de palmera amb la funció de combustible i la jove va ser trobada oculta en els voltants amb una roba que desprenia intensa olor de fum.A més, l'arrestada tenia les mans tacades de sutge i portava un encenedor amb restes de plàstic cremat, per la qual cosa va quedar detinguda per un suposat delicte de danys, a més de ser proposada per a sanció per vulnerar el toc de queda, que abasta de 22 a 6 hores.