Detinguda per agredir la seva filla de forma habitual des dels 6 anys

L'apallissava, la cremava i li clavava cops de pal

Actualitzada 24/02/2021 a les 20:53

Agents de la Policia Nacional han detingut a València a una dona de 43 anys com a presumpta autora d'un delicte de maltractaments habituals a la seva filla menor d'edat, a qui pel que sembla agredia des que aquesta tenia 6 anys.Els policies van començar la recerca en recollir una denúncia d'una menor, de 16 anys, que al costat d'un educador manifestava que la seva mare la maltractava des dels 6 anys, propinant-li fortes pallisses, agredint-la amb el cinturó o la sabatilla.En una ocasió la va cremar, en una altra la va colpejar amb un pal en la cara i fins i tot li va donar una mossegada, informa aquest dimecres la Policia, que afegeix que la menor també va relatar que la humiliava i insultava.A conseqüència de les recerques es va comprovar que la menor havia estat assistida en una ocasió en un centre de salut, adduint que havia caigut per les escales.Finalment la mare de la jove va ser detinguda com a presumpta autora d'un delicte de maltractaments en l'àmbit familiar i la menor va quedar ingressada en un centre de menors.La detinguda, sense antecedents policials, ha estat posada en llibertat després de ser advertida de l'obligació de comparèixer davant l'autoritat judicial quan fos requerida.