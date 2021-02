Pikachu fa anys i ho celebra el 27 de febrer amb música i joc

La companyia Pokémon commemora el 25è aniversari amb un concert virtual i activitats especials dins els videojocs

Actualitzada 23/02/2021 a les 18:51

Dia Pokémon

Pikachu cantaire

Si ets fan del personatge groc amb capacitats elèctriques més conegut, cal que tinguis en compte que amb motiu del 25 aniversari del seu món de videojoc està prevista la realització d'un concert virtual que, a més, serà gratuït i que comptarà amb llançaments en diferents nivells, també dins el videojoc. Estem parlant de Pokémon, que compleix anys i del seu personatge més emblemàtic, Pikachu.Per no perdre't aquest concert i les novetats que té previstes el joc, no et pot perdre el pròxim 27 de febrer el canal de Youtube de Pokémon I és que el 27 de febrer és conegut com el Dia Pokémon i en aquesta ocasió se celebrarà amb una festa i concert virtual on l'artista Post Malone serà protagonista. «He estat fan de Pokémon durant molt de temps, així que tenir l'oportunitat d'encapçalar el concert del Dia Pokemon per a celebrar els seus 25 anys és una cosa increïble», va comentar l'artista.El concert es podrà gaudir gratuïtament en la pàgina oficial de Pokémon a YouTube , en el canal oficial de Pokémon a Twitch i al lloc web del 25 aniversari de Pokémon . Començarà a les 01.00 hores en horari europeu el pròxim 27 de febrer. Pokémon revelarà més més detalls sobre P25 Music en finalitzar el concert.P25 Music, l'activitat del programa musical dins la celebració de l'aniversari compta amb una mínima explicació oficial per descobrir de què es tracta: «The Pokémon Company International s'ha associat amb Universal Music Group per a donar vida a aquest concert i a més sorpreses musicals al llarg de 2021 com a part de P25. P25 Music és una col·laboració amb alguns dels noms més importants de la música per a crear noves cançons, estils i moments de la cultura pop, tot a través de la lent de Pokémon. El mes passat, la icona de la música pop, Katy Perry va ser anunciada com l'artista principal del programa», va informar Universal Music Group.A més, abans del concert, The Pokémon Company International organitzarà diverses activitats al voltant de la marca. Per exemple, 'Pokémon GO Tour: Kanto' distribuirà una contrasenya especial el 25 de febrer perquè els jugadors del videojoc puguin agregar un Pikachu especial als seus jocs de Pokémon Sword i Pokémon Shield; i mantenint el tema de la música, aquest Pikachu podrà aprendre el moviment 'Cantar', el qual no pot aprendre normalment.Així mateix, el dia 27 de febrer els fans podran sintonitzar a Pokémon TV, una selecció d'episodis de la sèrie animada amb temàtica musical mentre es preparen per al concert amb Post Malone.