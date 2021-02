Com triar la mascareta adequada?

El Consell General d'Infermeria destaca que les mascaretes FFP2 i FFP són les que ofereixen una «major protecció»

Actualitzada 24/02/2021 a les 09:18

El Ministeri de Consum ha endurit els requisits per a la venda de mascaretes higièniques i per resoldre els dubtes que pugui suscitar la nova regulació, així com les que encara persisteixen sobre quina usar per a cada moment, el Consell General d'Infermeria (CGE) ofereix una sèrie de claus.La primera és que per triar la mascareta apropiada per a cada situació s'ha de tenir en compte, entre altres aspectes, l'eficàcia de filtració bacteriana (BFE), el grau de respirabilitat, el sentit de filtració i que estiguin fabricades segons l'estàndard, segons detalla el CGE que ha elaborat una infografia on es desglossen aquestes claus.Abans de comprar-les, cal buscar les indicacions tècniques que certifiquen que les mascaretes segueixen les pautes normatives exigides: les higièniques tenen la regulació a l'empaquetat que les recobreix, les quirúrgiques «generalment» a la caixa i les autofiltrants directament sobre el producte. En totes elles ha d'aparèixer la fitxa tècnica.A la infografia, el CGE destaca que les mascaretes autofiltrants -FFP2 i FFP3- són les que «major protecció» ofereixen en comptar amb una filtració bacteriana «major» i el sentit de la filtració és tant de dins cap a fora com de fora cap a dins.Per saber que compleixen amb la normativa, el consumidor ha de comprovar si -directament al producte- apareix l'especificació UNE-EN 149:2001 + A1 i les lletres CE seguides de quatre dígits.Aquest tipus de mascaretes estan recomanades per a situacions «on hi hagi major risc de transmissió d'aerosols ja sigui per tractar-se d'un lloc tancat, per estar poc ventilat o perquè es realitzin activitats o tècniques que els generin en major mesura», segons el CGE.La infermeria puntualitza que les FFP3 han de ser prioritzades per al personal sanitari que s'exposa a tècniques que generen directament aerosols i la FFP2 per a personal sanitari o essencial que realitzi la seva activitat amb pacients covid-19 o sospitosos, també per a la resta de la població en ambients on hi hagi major risc de transmissió d'aerosols.Quant a les mascaretes quirúrgiques, que es consideren productes sanitaris, el CGE explica que hi ha tres tipus, i cal veure a la caixa o a la fitxa tècnica si té l'especificació UNE-EN 14683:2019 AC i les lletres CE.Aquests productes, segons el CGE, «tenen menor protecció de fora cap a dins, però una gran protecció de dins cap a fora».Sobre les mascaretes higièniques, els professionals d'infermeria recalquen que el primer que cal tenir en compte i que reflecteix el Boletín Oficial del Estado (BOE) és que «no són EPI i així han de reflectir-ho en el seu etiquetatge».En la nova regulació del Ministeri de Consum s'especifica que han de reflectir l'especificació UNE 0064 (0064-1 adults; 0064-2 nens), la 0065 o la seva equivalent europea CWA 17553 i també ha de detallar si són d'un sol ús o reutilitzables.En el cas que siguin reutilitzables ha d'aparèixer el nombre màxim de cicles de rentada que mantinguin les característiques, així com el mètode de rentada i assecat.Aquestes mascaretes estan recomanades «especialment» per a població en general en llocs de baix risc de transmissió del virus.Quant a les mascaretes transparents, indicades per a les persones que tenen discapacitats comunicatives, el CGE destaca que les recomanacions establertes «són escasses» i que «faria falta més informació que ajudés al consumidor», amb el que reclama una regulació «més específica».