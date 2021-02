AstraZeneca lliurarà a la Unió Europea només la meitat de dosis compromeses

Els retards faran impossible arribar a l'objectiu de vacunar el 70% dels adults abans de l'estiu

Actualitzada 24/02/2021 a les 08:57

La farmacèutica AstraZeneca ha anunciat que només repartirà la meitat de les vacunes compromeses a la Unió Europea i que no arribarà als 180 milions de dosis promeses. A aquest retard es suma el de Moderna que pràcticament no ha subministrat vacunes a Catalunya.El cúmul de retards farà impossible arribar a l'objectiu de vacunar el 70% dels adults abans de l'estiu. Per aquest motiu, Salut ara situa en el 40%, com a molt, el total de la població vacunada abans de l'estiu.AstraZeneca ja va incomplir el seu acord amb un retard de lliurament de dosis al gener, que va comportar una frenada en la vacunació massiva.