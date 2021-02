Abascal amenaça amb una altra moció de censura

El líder de Vox acusa el govern de Sánchez i la Generalitat de «promoure els disturbis i els saquejos»

Actualitzada 24/02/2021 a les 10:53

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha amenaçat aquest dimecres amb presentar una altra moció de censura contra Pedro Sánchez. Durant la seva intervenció al debat de la compareixença del president espanyol per l'estat d'alarma, ha afirmat que a l'octubre la seva formació va presentar una moció de censura on «alguns mal aconsellats es van voler convertir en protagonistes i víctimes d'aquella moció», en referència al PP. En aquella ocasió, ha dit, Vox va advertir de les conseqüències de l'estat d'alarma. «I no hem fallat, tothom sabia que teníem raó, i potser hem d'oferir a aquesta cambra la possibilitat d'una altra moció de censura perquè alguns diputats puguin redimir-se», ha dit.