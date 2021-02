Una simple conversa, amb o sense mascareta, pot contagiar

La majoria dels estudis s'han enfocat en el que passa quan la persona tus o esternuda

Una simple conversa entre dues persones pròximes amb o sense mascareta, com la que passa en una perruqueria o un consultori dental, pot transmetre el coronavirus, segons un estudi japonès que publica aquest dimarts la revista científica Physics of Fluids.És sabut que el coronavirus pot propagar-se entre persones contagiades, encara que no mostrin símptomes, mitjançant les petitíssimes gotes a l'aire que exhalen, i la majoria dels estudis s'han enfocat en el que passa quan la persona tus o esternuda i les gotes surten expulsades a llarga distància.Un equip investigador, encapçalat per Keiko Ishii del Departament d'Enginyeria Mecànica de la Universitat Aoyama Gakuin del Japó, va utilitzar fum i llum làser en l'observació del flux d'alè a prop i al voltant de dues persones conversant en diverses postures.Els científics van parar atenció a les posicions relatives de les persones en situacions com les perruqueries, les sales d'examen mèdic o les residències on reben cures les persones malaltes o ancianes.Per a aquest estudi els investigadors van utilitzar cigarrets electrònics que produeixen un vapor amb gotes amb un diàmetre d'al voltant d'una dècima de micrón, similars a una partícula del virus.El líquid usat en aquests dispositius de vaporatge va consistir en una mescla de glicerina i glicol propilè que produeix un núvol de gotes que reflecteixen la llum d'un làser, la qual cosa permet la visualització dels fluxos d'aire.Ishii explica que el seu equip va analitzar «les característiques de difusió de l'exhalació amb i sense mascareta quan una persona estava dreta, asseguda, boca avall o boca amunt».Els experiments es van dur a terme a la perruqueria del Col·legi Yamano d'Estètica, a Tòquio, amb postures típiques de situacions de servei personal, com quan el client es reclina cap endarrere perquè li rentin el cabell i la perruquera està dreta, inclinada cap endavant.Les proves van mostrar que l'aire exhalat per una persona que no té mascareta mentre parla es mou cap avall per la influència de la gravetat. Si un client o pacient es troba sota, pot rebre el contagi.Quan s'utilitza una mascareta estant dempeus o assegut, el núvol de vapor tendeix a adherir-se al cos d'aquesta persona que té una temperatura més alta que l'entorn i l'aire flueix cap amunt.No obstant això, si la perruquera o l'infermer s'inclinen cap endavant les gotes tendeixen a desprendre's del cos d'aquesta persona i cauen al client o pacient que es troba sota.Les investigadores també van experimentar amb «escuts facials» -cobertes plàstiques que envolten tota la cara - i van trobar que poden impedir que l'aerosol que s'escapi de la mascareta de la perruquera o l'infermer es traslladi al client.«L'escut facial promou l'ascens de l'aire exhalat», diu Ishii. «I per tant és més eficaç l'ús de mascareta i escut facial quan es dóna servei al client».