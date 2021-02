Un 62% de les famílies no han tornat a una botiga des de l'esclat del coronavirus

La compra per internet augmenta deu punts percentuals a l'Estat per la pandèmia, fins al 33%, segons Adevinta

Actualitzada 23/02/2021 a les 13:21

La compra per internet ha augmentat deu punts percentuals a l'Estat per la pandèmia, segons la primera edició de 'l'Informe sobre l'evolució i tendències en els hàbits de consum' publicat per Adevinta. Actualment, un de cada tres espanyols fan compres per internet cada setmana i un 25% destinen entre un 21% i un 50% del pressupost a aquest tipus de consum, pràcticament el doble de les dades registrades abans de la pandèmia. En aquest sentit, un 56% de les famílies destinen entre 50 i 250 euros al mes en comerç electrònic, onze punts percentuals per sobre del pressupost previ al coronavirus. Des de l'inici de la crisi, un 62% dels enquestats han deixat d'anar a botigues físiques.Els articles de la llar han estat protagonistes del 59% de les compres en línia; seguits de la tecnologia, amb un 53%, i la moda, amb un 52%. Per la seva banda, l'alimentació, els productes farmacèutics i el menjar a domicili són les categories que més han crescut arran de la pandèmia, amb creixements de 18, 14 i 6 punts, respectivament.Entre els productes més demandats, es troben els electrodomèstics de cuina, que es van disparar un 68% després de l'inici de la primera desescalada. Una altra categoria ha estat la del mobiliari d'oficina, arran del creixement del teletreball. La demanda de cadires d'oficina es va disparar un 204% durant el segon semestre de 2020 i d'escriptoris, un 188% fins al setembre del mateix any. Les videoconsoles i els videojocs també han experimentat un creixement del 173% a l'abril.«La hibernació que ens ha portat el virus contrasta amb l'activitat de l'entorn en línia, gràcies a la digitalització de serveis i comerços», assegura el conseller delegat d'Adevinta Espanya, Gianpaolo Santorsola.De cara al 2021, pràcticament un 40% dels ciutadans comprarà més a través del comerç electrònic. Per la seva banda, més de la meitat de la població optarà per una compra híbrida, que combini les botigues físiques i les compres en línia. Així mateix, gairebé una quarta part de la població preveu gastar més en compres en línia aquest any, bàsicament en els sectors de tecnologia, moda, viatges, alimentació i articles de la llar.Els sectors més afectats per la decisió dels consumidors de no tornar a comprar a les botigues seran els viatges, la tecnologia i el menjar a domicili. En canvi, els sectors de transport, esportiu i educatiu experimentaran un menor creixement de la despesa en internet.El mercat laboral també ha patit l'impacte de la pandèmia, amb una reducció del 52% del nombre de vacants ofertes respecte al 2019. A causa de la digitalització i l'increment del comerç electrònic, el sector de compres i logística i el d'informàtica i telecomunicacions han estat els menys afectats per la pandèmia, amb un descens de les vacants d'un 19% i un 47%, respectivament. Aquestes xifres contrasten amb la forta caiguda en el sector del turisme i la restauració, amb un descens del 83% de les vacants el 2020.Quant al sector residencial, la pandèmia ha incrementat l'interès per l'habitatge. El juny de 2020 els anuncis de lloguers vistos i el contingut en anuncis de lloguer es van disparar un 76% i un 26%, respectivament. Així mateix, l'interès per la compra també ha crescut, amb un increment del 31% dels anuncis de venda vistos al juny.