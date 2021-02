Sanitat indica que la taxa d'incidència acumulada a l'Estat ja és inferior al risc extrem

Espanya suma 7.461 nous casos de covid-19 i 443 morts en les darreres 24 hores

Actualitzada 23/02/2021 a les 18:29

El Ministeri de Sanitat ha informat aquest dimarts de 7.461 infectats nous de covid-19, fet que deixa la xifra global de contagis a l'estat espanyol en 3.161.432 casos confirmats per proves diagnòstiques. També ha informat aquest dimarts d'un nou descens de la incidència acumulada de la covid-19, que se situa en 235,84 casos per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies.La xifra de víctimes per coronavirus s'ha incrementat en 443 persones des de dilluns i ja són 68.079 els morts per la pandèmia a Espanya. Madrid encapçala la xifra de contagis en els últims 7 dies amb 9.816 casos, seguida d'Andalusia amb 7.410. Per darrere, Catalunya amb 7.399 i el País Valencià amb 3.182. Des de l'inici de la pandèmia, Madrid és on més contagis s'han acumulat, amb 578.371 casos. Just després se situa Catalunya amb 568.572 casos confirmats.També ha baixat lleugerament la pressió a les unitats de vigilància intensiva, l'ocupació de la qual està en el 31,54% amb 3.365 pacients, així com les persones hospitalitzades per coronavirus, que són 14.169.La incidència acumulada descendeix així del llindar de risc extrem, establert en els 250 casos per cada 100.000 habitants en 14 dies.