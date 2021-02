Mor un nen després de quedar atrapat en una rentadora en marxa

Les autoritats neozelandeses investiguen els fets, però el més probable és que es tracti d'un accident

Actualitzada 23/02/2021 a les 18:42

Un nen en edat preescolar ha mort en la localitat neozelandesa de Chistchurch després de veure's atrapat dins d'una rentadora en marxa. Les autoritats investiguen el succés, però apunten al fet que el més probable és que es tracti d'un accident.Segons el portal NZ News, els fets van succeir la tarda del passat divendres, quan el menor va ser trobat dins de l'electrodomèstic, que havia estat posat en marxa moments abans.El nen estava inconscient, i va ser portat a l'hospital local, on hores més tard es va confirmar la seva mort. Els agents estan investigant el cas per a determinar en quines circumstàncies el nen havia entrat dins de la rentadora.En els últims anys han estat comuns aquest tipus d'accidents. En 2015 un menor va morir en circumstàncies similars al Marroc, i en 2013 també va morir un nen de tres anys a França, però en aquesta ocasió va ser el seu pare qui el va introduir a l'aparell, com a càstig per haver-se portat malament en la guarderia.