La covid augmenta el número de ninis: Un de cada sis joves ni estudia ni treballa

Tres de cada quatre joves de 20 a 24 anys han aconseguit almenys el nivell de Batxillerat o FP Bàsica

Actualitzada 23/02/2021 a les 17:45

El percentatge de joves de 15 a 29 anys que no estudien ni treballen ha pujat al 17,3% el 2020, 2,4 punts més que l'any anterior, amb el que es trenca la tendència a la baixa iniciada el 2013 quan la taxa va aconseguir el seu valor màxim (22,5%).Aquest increment està relacionat amb la menor taxa d'ocupació en aquest tram d'edat, ja que el percentatge de la població que estudia o es forma continua pujant fins arribar al 2020 al 57,3%, 0,7 punts més que el 2019, segons les dades publicades aquest dimarts pel Ministeri d'Educació.No obstant això, el percentatge de joves ocupats que no estan formant-se baixa més de 3 punts, del 28,5% el 2019 al 25,4% el 2020, en un context de caiguda generalitzada de l'ocupació a conseqüència de la pandèmia.D'altra banda, tres de cada quatre joves de 20 a 24 anys han aconseguit almenys el nivell de Batxillerat o FP Bàsica o de Grau Mitjà, d'acord amb l'ampliació de dades educatives de l'Enquesta de Població Activa (EPA) publicada pel Ministeri d'Isabel Celaá, amb informació de l'INE.Des del 2010 el percentatge d'estudiants que han conclòs almenys aquest nivell educatiu ha pujat 14,4 punts fins a aconseguir el 75,9% en 2020. Respecte a 2019, el creixement és de 1,9 punts.Per Comunitats Autònomes, se situen per sobre del 80% País Basc (87,1%), Astúries (85,1%), Cantàbria (84,5%), Navarra (83,4%), Comunitat de Madrid (82,8%) i Aragó (81,4%).Entre el 70% i el 80%, estan Galícia (78,9%), La Rioja (78,2%), Comunitat Valenciana (77,8%), Castella i Lleó (76,8%), Catalunya (76,6%), Murcia (75,3%), Extremadura (73,9%), Canàries (72,5%) i Castella-la Manxa (71,7%).Per sota del 70%, es troben Melilla (67,8%), Andalusia (67,1%), Illes Balears (65%) i Ceuta (49,4%).Els majors increments respecte al 2010 corresponen a Cantàbria (+21,2 punts), Murcia (+19 punts) i Comunitat Valenciana (+17,2 punts).Aquest indicador està en correlació amb el d'abandonament escolar primerenc, publicat en l'avanç del passat 29 de gener, i que assenyala que la taxa se situa el 2020 en el 16%, 1,2 punt menys que l'any anterior.Disminuir la taxa d'abandonament escolar primerenc i augmentar la de titulats de Batxillerat o de Formació Professional de Grau Mitjà és un dels principals objectius de la nova llei d'Educació, LOMLOE, que acaba d'entrar en vigor, explica el comunicat oficial.Per a això dissenya «un sistema flexible i obert, amb un currículum més competencial, i aposta pel reforç escolar i la diversificació dels itineraris, amb passarel·les entre ells».D'altra banda, dins del grup d'edat de 25 a 29 anys, més de la meitat de la població ha aconseguit el nivell d'Educació Superior, en concret l'ha fet el 50,2%, 1,7 punts més que en 2019. Respecte a 2010, la pujada és de 11,9 punts.Dins d'aquest percentatge, el 15,6% són titulats d'Educació Superior no universitària i el 34,6% universitària o equivalent.Per sexe, el percentatge de dones que aconsegueix aquest nivell ascendeix al 56,5% (2,2 punts més que l'any anterior i 11,5 més que en 2010) i el d'homes és del 44% (1,2 punts més que en 2019 i 12,2 més que en 2010).