Impedeixen que juguin en bikini i boicotegen el Mundial de vòlei-platja de Qatar

El reglament obliga a portar samarreta i pantalons curts

Actualitzada 23/02/2021 a les 20:29

Dues jugadores de la Selecció Alemanya de vòlei-platja han boicotejat el Mundial de Qatar, que es disputarà entre els dies 8 i 12 de març. El motiu és molt senzill: l'organització els prohibeix jugar en bikini i elles es neguen a fer-ho d'una altra manera.



Les jugadores en qüestió són Karla Borger i Julia Sude i tampoc assistirà a la cita el seleccionador, Constantin Adam.L'article 10 del reglament estipula que, per la roba femenina, s'espera «que totes les participants utilitzin en entrenaments i partits una samarreta de màniga curta per sota a de samarreta oficial, així com pantalons curts fins al genoll». S'ha de fer, segons la norma, per «respectar la cultura i la tradició locals».«Viatgem per fer la nostra feina, però ens impedeixen portar la nostra roba de treball», va dir Borger a la ràdio pública Deutschlandfunk.