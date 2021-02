Iglesias no aplaudeix el discurs de Felip VI i qüestiona que la monarquia sigui «condició» per a la democràcia

El govern espanyol diu que l'«aportació» de Joan Carles I per frenar el 23-F és «un fet objectiu»

Actualitzada 23/02/2021 a les 17:09

El vicepresident segon espanyol, Pablo Iglesias, ha qüestionat aquest dimarts que la monarquia borbònica sigui «condició de possibilitat de la democràcia» i ha assegurat que «no és acceptable» que encara no es coneguin tots els detalls de l'intent de cop d'estat del 23 de febrer de 1981. En declaracions a la premsa en arribar al Congrés dels Diputats, Iglesias ha assegurat que «crida l'atenció» que a l'Estat espanyol «es pot anar a la presó per escriure un tuit o per fer una cançó» mentre que el rei emèrit Joan Carles I «ha fugit als Emirats Àrabs». El rei emèrit no ha participat als actes d'aquest dimarts ja que des de l'estiu passat és a la península aràbiga.