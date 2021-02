Facebook posarà fi al bloqueig de la publicació de notícies a Austràlia

El va imposar en resposta a un projecte de llei per obligar les plataformes a pagar per compartir continguts elaborats pels mitjans locals

Facebook ha anunciat aquest dimarts que té previst posar fi en els pròxims dies al bloqueig de la publicació de notícies a Austràlia, que va imposar el passat 18 de febrer en resposta a un projecte de llei per obligar les plataformes a pagar per compartir continguts elaborats pels mitjans locals.La xarxa social va explicar en un comunicat que va acordar amb el govern australià «una sèrie de canvis i garanties», la qual cosa li permetrà continuar invertint «en el periodisme d'interès públic i restablir les notícies a Facebook per als australians en els pròxims dies».La cancel·lació dels perfils de les pàgines de notícies, empresa sense previ avís per la multinacional estatunidenca la setmana passada, va ser àmpliament criticada pels mitjans de comunicació, activistes i pel govern australià, poc abans d'iniciar-se la campanya de vacunació contra la covid-19.El cap de l'oficina del Tresor, Josh Frydenmberg, i el ministre australià de Comunicacions, Paul Fletcher, han anunciat per la seva part aquest dimarts que l'Executiu de Canberra introduirà noves esmenes per donar «major claredat a les plataformes digitals i als mitjans de comunicació» sobre aquest polèmic projecte de llei que es debat al Parlament.El projecte, aprovat la setmana passada per la Cambra de Representants i que va arribar aquesta setmana al Senat, exigeix a les companyies que aconsegueixin un acord amb els mitjans per a remunerar-los per la creació de notícies conforme a la monetització dels enllaços publicats a la plataforma.Els ministres han explicat avui que les esmenes tindran en compte si la plataforma digital ha realitzat «una contribució significativa a la sostenibilitat de la indústria informativa australiana de notícies» i establiran una notifiación d'un mes abans del procés arbitral.«El codi manté les seves mesures clau, és a dir, és un codi obligatori. Un codi líder al món», ha dit als periodistes a Canberra, Frydenberg en elogiar l'acord amb Facebook per a negociar «de bona fe» amb els mitjans de comunicació.