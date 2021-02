ERC, JxCAT, PDeCAT, CUP, PNB, Bildu, Compromís i BNG no assisteixen a l'acte institucional del 23-F

«L'elefant blanc» de Joan Carles I

L'acte institucional començarà a la una i hi seran presents el rei Felip VI, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i la plana major del seu govern, a més del president del CGPJ, Carlos Lesmes, i la presidenta del Congrés, Meritxell Batet.La majoria dels socis del govern de Pedro Sánchez se n'han desmarcat adduint que l'acte només serveix per blanquejar la monarquia espanyola.ERC, JxCAT, PDeCAT, CUP, Bildu, i BNG han presentat un manifest on afirmen que el règim del 78 i els pilars que el sostenen «són el cadenat que impedeix que la ciutadania catalana, basca, gallega i les classes populars de l'Estat avancem cap a un escenari democràtic basat en la llibertat nacional i la justícia social».Segons aquestes formacions, mentre l'Estat se segueixi aguantant sobre els mateixos estaments polítics, judicials, policials i monàrquics de fa 40 anys «ni existirà normalitat democràtica ni aquest Estat podrà ser considerat com una democràcia plena».Les mateixes formacions han registrat una proposició no de llei perquè es desclassifiquin els documents del 23-F i «es conegui amb exactitud cada document, gravació i informació significativa» sobre els «autèntics esdeveniments» del 23-F, perquè «més enllà de la versió oficial, hi ha indicis fonamentats que el cop del 23-F» va ser «una operació d'Estat per salvar el règim del 28».El portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, el diputat de JxCAT Jaume Alonso-Cuevillas, han fet referència al paper del rei Joan Carles I com a «elefant blanc» del cop d'Estat, igual que el diputat del PNB Aitor Rego, que ha afirmat que hi ha «dubtes» sobre l'actuació del monarca.El portaveu del PNB, Aitor Esteban, ha afirmat que la seva formació no assisteix a l'acte en primer lloc perquè «ens desconcerta que es commemori un cop d'Estat» i que no s'ha consultat als grups parlamentaris. «Ens sembla una convocatòria conjuntural».«No es tracta de fer cap cop de porta a la presència del rei», ha afirmat Esteban, «però estar a un acte amb els que com Vox haguessin volgut que prosperés el cop d'Estat té encara menys sentit per a nosaltres».