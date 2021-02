El rei elogia al seu pare en el discurs durant l'acte del 40 aniversari del 23-F

Felipe VI assegura que la «seva firmesa i autoritat van ser determinants»

Actualitzada 23/02/2021 a les 13:47

Felip VI ha enaltit aquest dimarts el paper que va exercir el seu pare, Joan Carles I, perquè fracassés la temptativa colpista del 23-F, en assegurar que «la seva fermesa i autoritat van ser determinants per a la defensa i el triomf de la democràcia», així com el seu compromís amb la Constitució.El rei ha presidit l'acte amb motiu del 40 aniversari del 23-F celebrat al Congrés, en el qual el protagonista absent ha estat Joan Carles, expatriat a la Unió dels Emirats Àrabs per la seva polèmica pels seus presumptes negocis ocults a l'estranger.Davant els representants de les institucions de l'Estat, Felip ha afirmat que el seu pare va assumir com a cap d'Estat «la seva responsabilitat i el seu compromís amb la Constitució» amb el seu missatge televisat amb el qual va neutralitzar l'aldarull militar d'Antonio Tejero.D'igual manera, el monarca ha mostrat la seva admiració per l'expresident del Govern Adolfo Suárez i per tots els civils i militars que van oferir davant el cop «un exemple de coratge i de lleialtat a les institucions de l'Estat i a la Constitució».