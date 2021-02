L'executiu també allarga les restriccions de vols amb Sud-àfrica i el Brasil

Actualitzada 23/02/2021 a les 16:23

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts una nova pròrroga de la limitació dels vols entre l'Estat espanyol i el Regne Unit per prevenir l'expansió de la soca britànica de la covid-19. La nova pròrroga durarà fins a les 18 hores del 16 de març. També s'allarguen les restriccions de vols amb Sud-àfrica i el Brasil per les variants del coronavirus a aquells països. La restricció té com a excepcions aquells vols que transportin exclusivament a ciutadans espanyols o andorrans o residents a Espanya o Andorra o passatgers en trànsit internacional a un país de fora de la zona Schengen.