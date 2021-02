Diarrea, mal de cap i fatiga, els altres símptomes que poden indicar que tens coronavirus

Un estudi del King's College de Londres ha determinat que un terç de les persones infectades no ha experimentat tos, febra ni pèrdua d'olfacte

Segons la investigació, el mal de cap i la diarrea es presentarien els tres primers dies de la infecció, mentre que la febra ho faria fins al seté dia.



D'altres investigacions també han detectat símptomes poc freqüents com calfreds, pèrdua d'apetit o dolors musculars.

El tres símptomes més comuns del coronavirus són la febre, la tos i la pèrdua d'olfacte (anosmia). No obstant això, un nou estudi del King's College de Londres ha determinat que un terç de les persones infectades no ha experimentat cap dels tres símptomes clàssics durant els primers dies d'infecció. L'anàlisi s'ha dut a terme a 122.000 adults dels Regne Unit a través d'una aplicació.La investigació ha mostrat que la tos, la febra i l'anosmia només s'ha detectat en un 69% dels casos, mentre que un 96% ha patit d'altres símptomes com la fatiga, el mal de cap, el mal de gola o la diarrea. El Ministeri de Sanitat ja els havia identificat, però els considerava poc freqüents. Ara, l'estudi britànic els destaca com a importants.