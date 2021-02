Descobreix per Whatsapp que prostituïen a la seva filla des de feia anys

La Guàrdia Civil allibera a Almeria cinc menors d'una xarxa de prostitució infantil

Actualitzada 23/02/2021 a les 17:29

La Guàrdia Civil ha alliberat a Almeria a cinc menors d'una xarxa de prostitució infantil i ha detingut a deu persones, entre elles la presumpta proxeneta d'aquestes adolescents, per delictes de prostitució de menors, explotació sexual, corrupció de menors i abús i agressió a menors.Segons va informar en una nota la Comandància d'Almeria, la xarxa era gestionada per una dona major d'edat, que es valia d'una relació d'amistat amb les menors per a explotar-les sexualment amb clients que buscava a través de pàgines web de contactes i de xats de contingut sexual.Alguns dels clients van estar sol·licitant serveis de les menors amb una freqüència setmanal durant dos anys, ja que van començar a ser prostituïdes en 2019, quan tenien les edats de 13, 15 i 16 anys.L'operació Terciària es va iniciar al juny de 2020, després de la denúncia de la mare d'una de les menors en trobar una sèrie de missatges de WhastApp que revelaven un comportament estrany en el mòbil de la seva filla.La recerca va permetre conèixer que aquesta menor d'edat, juntament amb altres quatre, estava sent prostituïda per una dona que havia teixit una xarxa de clients a través d'anuncis.Aquesta persona cobrava més de la meitat dels diners que les víctimes percebien per la realització de cadascun dels serveis de prostitució i, en algunes ocasions, traslladava personalment a les menors fins al lloc de la trobada amb els clients.