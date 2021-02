També és cantant i ballarina i es presenta pel PAN

Actualitzada 23/02/2021 a les 18:15

No és novetat que tot tipus de famosos, ja siguin cantants, actors o presentadors vulguin fer el pas a la política. L'última ha estat la popular actriu de telenovel·les Biby Gaitán.La mexicana, que també és cantant i ballarina, competirà per l'alcaldia d'Ocoyoacac, un petit municipi mexicà que busca govern.L'actriu de Tapachula (Chiapas) es presenta pel Partit Acció Nacional (PAN) i, entre d'altres, se la recorda per sèries com Camila o En nombre del amor, grans èxits al país mexicà.