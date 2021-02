Una campanya d'enquestes falses suplanta a Amazon i ofereix productes barats

Actualitzada 22/02/2021 a les 11:40

L'Oficina de Seguretat de l'Internauta (OSI) ha alertat d'una campanya de phishing que suplanta a Amazon i envia als usuaris suposades enquestes que en emplenar-les dóna accés a productes sospitosament barats.Reben un correu que simula ser d'Amazon on se'ls insta a accedir a una web per a emplenar una enquesta. Es tracta d'un email fraudulent, el qual no s'envia des de cap de les adreces legítimes de Amazon. Aquest correu s'identifica amb l'Assumpte «Estimat , Té (1) un paquet ubicat al centre de distribució Amazon», encara que no es descarten emails amb altres assumptes.En el missatge s'anima als usuaris a accedir a una web per completar una enquesta el més ràpid possible per així rebre els millors premis. Si es prem en l'enllaç o el botó «Començar», l'usuari és redirigit a una web que simula ser d'Amazon i una vegada completada l'enquesta, la pàgina redirigeix a un assortiment de productes que es poden triar com a premi. Si se selecciona algun d'ells, la web demana a l'usuari que introdueixi les seves dades i realitzi un pagament simbòlic de 1,50 euros mitjançant la seva targeta de crèdit. De fer-ho, la pàgina mostrarà un avís d'error i els ciberdelinqüents hauran obtingut tota la informació de la seva víctima.