Un estudi confirma que el 100% de les persones vacunades té defenses davant la covid

Els vacunats van rebre les vacunes de Pfizer i Moderna

Actualitzada 22/02/2021 a les 16:52

Un estudi realitzat per investigadors mèdics de l'Hospital General de València ha determinat que el 100% dels treballadors del centre vacunats han desenvolupat defenses contra la covid-19.El servei de Microbiologia de l'Hospital General de València, com a part d'un projecte de recerca sobre la resposta immunitària al coronavirus, realitza un estudi entre els professionals vacunats al centre per a comprovar l'efectivitat de les vacunes de Pfizer i Moderna i obtenir dades que confirmin que aquestes vacunes compleixen els estàndards de la taxa d'anticossos.L'estudi s'està fent de manera aleatòria entre els diferents serveis i categories del total dels professionals que ja han rebut les dues dosis de les vacunes.Respecte a la vacuna de Pfizer, s'ha fet un mostreig d'aproximadament un 10% del personal vacunat, la qual cosa ha suposat fer unes 200 serologies entre els 15 i 20 dies després que rebessin la segona dosi de la vacuna.Els resultats han mostrat que el 100% d'els/les treballadors/es han desenvolupat anticossos, la qual cosa confirma la producció de defenses després de la vacunació.Amb la vacuna de Moderna, el mostreig es farà amb 80 treballadors quan passin els 15 dies després d'haver rebut la segona dosi perquè van ser menys els professionals als quals se'ls va administrar aquesta vacuna.Aquest segon mostreig es realitzarà amb la finalitat de verificar que la taxa d'anticossos és igual d'efectiva que la de la vacuna de Pfizer i pot produir els mateixos nivells d'anticossos enfront de la covid-19.