Madrid contractarà sanitaris jubilats per ampliar la capacitat de vacunació

Actualitzada 22/02/2021 a les 10:59

La Comunitat de Madrid ha autoritzat la incorporació de metges i infermers jubilats per a col·laborar en la campanya de vacunació massiva contra la covid-19 a la regió per aconseguir frenar la pandèmia.A través de la Direcció General de Recursos Humans i Relacions Laborals, la Conselleria de Sanitat ha facultat als centres d'Atenció Primària, Atenció Hospitalària i Summa 112 a reincorporar al servei actiu a sanitaris jubilats que no hagin aconseguit els 70 anys.Aquest treball serà remunerat, compatible amb el cobrament de la pensió per jubilació i cotitzarà a la Seguretat Social.L'objectiu és que aquests professionals puguin donar suport en la vacunació massiva a la població quan es disposin de les dosis «compromeses pel Ministeri de Sanitat», subratlla el Govern regional en un comunicat, que remarca que aquesta resolució atén les peticions de professionals jubilats que desitgen incorporar-se a prestar aquest servei.Per això, es procedirà a realitzar nomenaments de caràcter estatutari per un mes de durada, prorrogable per períodes d'igual durada o inferiors en el seu cas, amb el límit màxim de la finalització de l'estat d'alarma.La Comunitat de Madrid ha modificat la normativa perquè l'autoritat sanitària pugui habilitar i adoptar la posada a disposició de la Conselleria de Sanitat d'espais i locals en instal·lacions públiques i privades que reuneixin les condicions necessàries per a desenvolupar la vacunació, i utilitzar espais com el Wanda Metropolitano i el Wizink Center.A partir del 25 de febrer, començarà la inoculació de les primeres dosis als policies municipals, bombers i professionals de Protecció Civil, que formen el Grup 6 de l'Estratègia de Vacunació, amb la vacuna d'Astrazeneca a l'estadi Wanda Metropolitano.