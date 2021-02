La soca britànica ja ocupa entre un 25 i un 30% de la infecció de covid a Espanya

El portaveu del Ministeri de Sanitat s'ha referit a preguntes dels periodistes en la roda de premsa tradicional dels dilluns per informar de l'última hora de la pandèmia a dos estudis relacionats amb el coronavirus, un que confirma l'eficàcia de la vacuna d'AstraZeneca en majors de 80 anys i l'altre que conclou que si el confinament de la primera onada s'hagués pres una setmana abans s'haurien evitat 23.000 morts.Pel que fa al primer estudi, Simón ha reiterat que les autoritats sanitàries i polítiques espanyoles estan recollint tota la informació dels diferents estudis que s'estan duent a terme, i ha afegit que quan aquesta informació sigui prou concloent, no hi haurà problema a canviar les decisions adoptades fins ara. Cal recordar que a Espanya s'ha decidit que la vacuna d'AstraZeneca només s'administri fins als 55 anys.Pel que fa al segon estudi, Simón ha subratllat que si el confinament s'hagués decretat l'1 de gener, les morts que s'haurien evitat haurien estat moltes més. «El problema és si s'hagués pogut aplicar», ha dit el director del CCAES, que ha recordat que un decret d'estat d'alarma és «un fet molt seriós en una democràcia» que ha d'estar molt ben justificat. Per això ha convidat a distingir entre la informació que poden aportar els diferents estudis i el que és factible fer en cada moment.Simón també ha estat preguntat en diverses ocasions sobre el nombre «real» de vacunes que han arribat a l'estat espanyol i sobre quantes d'aquestes han anat a l'Exèrcit. El director del CCAES s'ha remès a les estadístiques oficials que estaran disponibles properament però sí ha volgut subratllar que, en tot cas, el nombre de vacunes no distribuïdes a les Comunitats Autònomes és «marginal».