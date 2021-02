La compra de més vacunes per part dels països rics posa en perill la vacunació als països més pobres

El director general de l'OMS diu que això va en detriment de Covax, una aliança per garantir l'accés equitatiu a les vacunes

Actualitzada 22/02/2021 a les 16:26

El director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha advertit aquest dilluns que quan els països rics revisen els seus contractes per comprar més vacunes contra la covid això va en detriment de les partides que reben els Estats pobres a través d'iniciatives multilaterals.En una roda de premsa virtual amb el president d'Alemanya, Frank-Walter Steinmeier, Tedros ha agraït les recents promeses del Grup dels Set països més desenvolupats (G7) per aportar finançament al Fons d'Accés Global per a Vacunes Covid-19 (Covax), amb el qual s'adquireixen i reparteixen dosis per als països amb grans dificultats per a fer-ho per si mateixos.No obstant això, ha subratllat que els diners per si sols «no serveixen per a res» si en els primers compassos de la campanya de vacunació, quan les dosis que es poden produir i comercialitzar no satisfan la demanda global, els països de renda alta acaparen totes les partides.«Les ajudes són importants, però alhora vull apuntar els reptes als quals ens enfrontem. Fins i tot amb els diners. Si no podem comprar vacunes, els diners no serveixen per a res. Alguns països industrialitzats estan comprant més dosi i en conseqüència els contractes amb Covax s'estan veient afectats», ha afirmat.Ha instat els països rics a plantejar-se si en actualitzar a l'alça els seus contractes amb els productors de les vacunes -com han fet recentment els EUA i la Unió Europea (UE), encara que Tedros no ha citat a cap en concret- no estan «posant en qüestió tota la iniciativa Covax».Han d'analitzar, «abans de demanar més dosi als productors», si la seva decisió «no té efectes negatius en les vacunes de Covax», ha agregat el director general de l'OMS.Covax és una aliança dirigida per l'OMS, l'Aliança Global per a la Vacunació i la Immunització (GAVI) i la Coalició per a la Promoció d'Innovacions en pro de la Preparació davant Epidèmies (CEPI) amb l'objectiu de garantir l'accés equitatiu a les vacunes contra el coronavirus. Fins al moment ha adquirit 330 milions de dosis en nom de 140 països.Els països del G7 van anunciar divendres passat 7.500 milions de dòlars (6.188 milions d'euros) per a Covax, encapçalats per les aportacions dels EUA (2.000 milions de dòlars) i Alemanya (1.500 milions d'euros o 1.818 milions de dòlars).