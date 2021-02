L'OMS recomanarà estudiar més a fons les primeres pistes de la covid

Volen que es faci un rastreig «més profund» dels contactes del primer pacient conegut a Wuhan

El grup d'experts de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) que va visitar la Xina per estudiar l'origen de la pandèmia recomanarà que es realitzi un rastreig «més profund» dels contactes del primer pacient conegut amb la covid-19 en l'anomenat «epicentre» del virus, Wuhan, la Xina.Segons informa la cadena estatunidenca CNN, els experts també volen tenir més informació sobre la cadena de subministraments de gairebé una dotzena de comerciants en el mercat de mariscos xinès de Huanan, que, segons es creu, va jugar un paper fonamental en la propagació primerenca de la covid-19 a finals de 2019.Les recomanacions del panell de l'OMS seguiran diverses línies clau d'investigació, segons van informar a CNN fonts coneixedores de l'esborrany de l'informe dels experts.I, en primer lloc, sol·licitaran més detalls sobre l'historial de contactes del pacient tractat el 8 de desembre de 2019 en Wuhan, el primer cas confirmat per científics xinesos.Els experts diuen que aquest pacient no ha estat identificat públicament, però és, segons els investigadors de l'OMS, un oficinista d'uns quaranta anys que no havia realitzat viatges exòtics, no tenia antecedents de contactes amb infectats, i vivia amb la seva esposa i fill.Aquest pacient es va reunir amb l'equip de l'OMS i, al final de la trobada, va indicar que els seus pares havien visitat «un mercat local de productes frescos a Wuhan», no el mercat de mariscos de Huanan.Peter Daszak, membre de l'equip d'investigació de l'OMS, va assenyalar que els científics xinesos els van assegurar que els pares del pacient havien donat negatiu en la prova de la malaltia, però no semblaven haver rastrejat els contactes dels progenitors en aquest mercat.D'altra banda, científics independents van indicar a la cadena CNN que els experts xinesos haurien d'haver realitzat molts mesos abans una recerca més profunda dels orígens del virus.De fet, van trobar «sorprenent» i «inversemblant» que els experts xinesos no haguessin fet aquest treball, recalca el mitjà.I Jake Sullivan, l'assessor de seguretat nacional del president dels EUA, Joe Biden, va assenyalar aquest diumenge que la Xina no ha subministrat «suficients dades clau» sobre l'origen i posterior propagació del coronavirus, que ha estat contret per més de 111 milions de persones al món.«Estan a punt de publicar un informe sobre els orígens de la pandèmia a Wuhan, la Xina, sobre el qual tenim preguntes, perquè no creiem que la Xina hagi posat a disposició suficients dades dels orígens, de com va començar a propagar-se aquesta pandèmia, tant a la Xina i després a tot el món», va declarar el funcionari al programa «Face the Nation», de la cadena CBS News.El passat 9 de febrer, la missió de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) que va investigar el coronavirus a Wuhan va descartar la possibilitat que el SARS-CoV-2 s'hagués originat en un laboratori.«No estic en condicions de dir com va arribar la covid-19 a aquest món --va agregar el funcionari de la Casa Blanca--. Només estic en condicions de demanar a l'OMS que faci el seu treball tan bé com sigui possible».En aquest context, va defensar que la recerca de l'OMS «ha de deixar-se en mans dels científics i els experts perquè la duguin a terme sense cap interferència per part de cap Govern», en considerar que aquesta «és l'única manera per saber quins són els orígens d'això».