Julia Otero anuncia que pateix càncer i que se sotmetrà a un tractament oncològic

La periodista diu que la malaltia «fa por», però que està aprenent a pronunciar-la en primera persona des de fa sis dies

Actualitzada 22/02/2021 a les 16:30

La periodista catalana d'ascendència gallega Julia Otero (Monforte de Lemos, 1959) ha anunciat que té càncer al seu programa a Onda Cero 'Julia en la Onda'. La comunicadora ha dit que s'apartarà durant un temps de la ràdio per a sotmetre's a un tractament oncològic i la substituirà Carmen Juan, junt amb l'equip de redactors i col·laboradors del programa vespertí. Per a fer l'anunci, Otero ha dit: «La paraula càncer fa por, però estic aprenent a pronunciar-la en primera persona des de fa sis dies». La periodista ha explicat que dimarts passat en un control rutinari li va arribar «la sorpresa», i ha assegurat que no té la intenció de desconnectar totalment de la ràdio, ja que «entre quimio i quimio» es passejarà pels estudis, ha dit.