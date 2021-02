Espanya se suma a un projecte europeu per investigar les variants del virus

L'Instituto de Salud Carlos III rebrà un finançament de gairebé un milió d'euros

Actualitzada 22/02/2021 a les 12:09

Espanya s'ha sumat, a través de l'Instituto de Salud Carlos III del Ministeri de Ciència, a un projecte europeu per investigar les diferents variants del virus SARS-CoV-2 responsable de la covid-19 i el desenvolupament de les vacunes.La Comissió Europea ha llançat una iniciativa per millorar la investigació i el maneig de les possibles variants del virus que puguin sorgir i ha posat en marxa amb aquesta finalitat la iniciativa «HERA» per detectar, analitzar i avaluar variants; accelerar el desenvolupament i aprovació de vacunes, i facilitar la realització d'assajos clínics amb prototips de vacunes que incloguin la possible influència de les variants del virus.La iniciativa «HERA» inclou el projecte «Vaccelerate», en el qual participa Espanya a través de l'Instituto de Salud Carlos III, i que rebrà un finançament de gairebé un milió d'euros (entorn d'un 8 per cent del total, uns 12 milions), ha informat el Ministeri de Ciència i Innovació.«Vaccelerate», que compta amb la participació de 26 institucions de 16 països membres de la UE i la col·laboració de cinc països associats, cerca crear i impulsar una plataforma que faciliti la realització d'assajos clínics en l'àmbit de les malalties infeccioses, amb l'objectiu de centrar el seu treball en covid-19 i en la cerca de vacunes que puguin ser útils davant les actuals i possibles noves variants del virus.L'Instituto de Salud Carlos III coordinarà la participació espanyola i liderarà un consorci del qual també formen part la nova plataforma d'assajos clínics «SCReN», encapçalada per l'Hospital La Paz de Madrid, que coordinarà un dels paquets de treball, i dos grups de l'actual Red Española para la Investigación en Patología Infecciosa (REIPI) -l'Hospital Universitario A Coruña i l'Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla-.El projecte «Vaccelerate» comptarà, a més d'amb els citats 12 milions de finançament inicial, amb altres 15 milions per a finançar possibles candidats a vacunes en les fases II i III de la recerca.La iniciativa «HERA» inclou a més la participació de la comunitat científica, diverses companyies biotecnològiques i farmacèutiques, i administracions públiques de la UE, i es desenvoluparà en cooperació amb l'Organització Mundial de la Salut i altres iniciatives mundials sobre vacunes i covid-19.