Espanya suma 20.849 nous casos de covid-19 i 535 morts des de divendres

Actualitzada 22/02/2021 a les 18:42

El Ministeri de Sanitat ha informat aquest dilluns de 20.849 infectats nous de covid-19, fet que deixa la xifra global de contagis a l'estat espanyol en 3.153.971 casos confirmats per proves diagnòstiques. La xifra de víctimes per coronavirus s'ha incrementat en 535 persones des de divendres i ja són 67.636 els morts per la pandèmia a Espanya. Madrid encapçala la xifra de contagis en els últims 7 dies amb 10.427 casos, seguida d'Andalusia amb 8.221. Per darrere, Catalunya amb 7.908 i el País Valencià amb 3.427. Des de l'inici de la pandèmia, Madrid és on més contagis s'han acumulat, amb 576.700 casos. Just després se situa Catalunya amb 566.542 casos confirmats.