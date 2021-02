Els aficionats tornaran als estadis de futbol anglesos al maig

La mesura arribaria a temps per l'última jornada de la Premier League

Actualitzada 22/02/2021 a les 19:51

El Regne Unit permetrà que 10.000 aficionats puguin assistir als estadis de futbol a partir del 17 de maig, segons ha anunciat aquest dilluns el primer ministre, Boris Johnson.La mesura arribaria a temps per l'última jornada de la Premier League, mentre que es quedarien fora tant les semifinals de la FA Cup com la final, que tradicionalment es disputa a Wembley i que, de no moure les dates, es jugarien a porta tancada i sense públic.Segons el full de ruta marcat per Johnson, que posa com a objectiu per a l'aixecament de totes les restriccions en el 21 de juny, els estadis amb gran capacitat com Wembley podrien albergar un màxim de 10.000 espectadors a partir del 17 de maig.Això seria una bona empenta de cara a l'Eurocopa de juny, que planeja disputar set partits a la capital anglesa, tres de la fase de grups, un de quarts de final, les dos semifinals i la final.Per esdeveniments que se celebren sota sostre, el màxim de capacitat serà de 1.000 espectadors, mentre que els estadis que no compleixin amb la denominació de grans recintes, tindran el topall en 4.000 persones.Un altre esdeveniment que estarà afectat per aquestes noves mesures serà Wimbledon, que obre les seves portes el 28 de juny, set dies després de la suposada entrada de la normalitat al Regne Unit i que treballa des de fa temps amb la possibilitat de celebrar un torneig amb capacitat reduïda.Totes les mesures anunciades per Johnson estan subjectes a l'avanç del virus i de la vacunació al país, on ja hi ha més de 17 milions de persones que han rebut la primera dosi.