El Comitè d'Afers Jurídics de l'Eurocambra debat la proposta per aixecar la immunitat a Puigdemont, Comín i Ponsatí

Fa un any que el Tribunal Suprem va demanar a la cambra europea l'aixecament de la immunitat de Puigdemont, Comín i Ponsatí per poder reactivar les euroordres del cas de l'1-O. Tots tres volen que l'Eurocambra els hi mantingui la protecció parlamentària i a mitjans de gener van al·legar a les audiències del Comitè d'Afers Jurídics que la causa de l'1-O és una «persecució política», que el Suprem no té competències i que hi ha «irregularitats» en el procediment del suplicatori.El dimarts es votarà el text en comitè. Dels 25 membres que el formen i que votaran, fins a 5 són eurodiputats espanyols: Adrián Vázquez (Cs), Ibán García del Blanco (PSOE), Marcos Ros (PSOE), Esteban González Pons (PP) i Javier Zarzalejos (PP).Entre populars, liberals i socialistes sumen un total de 16 vots, suficients per aprovar la proposta de Dzhambazki. Es podrà saber el resultat de la votació, però no què ha votat cada eurodiputat, si aquests no ho volen revelar.Si voten a favor de l'informe de Dzhambazki, l'Eurocambra haurà de votar a favor o en contra d'aixecar la immunitat a Puigdemont, Comín i Ponsatí. En canvi, si el comitè tomba la proposta, el ple de la cambra haurà de votar a favor o en contra de mantenir la protecció dels tres independentistes. En cap cas el suplicatori es pot quedar encallat al comitè.Per tant, passarà a mans del ple del Parlament Europeu previst per la setmana del 8 de març. Els 705 eurodiputats que conformen la cambra hauran de prendre una decisió final sobre el suplicatori.Tenint en compte que el Parlament Europeu està controlat per populars, socialistes i liberals, serà difícil per a Puigdemont, Comín i Ponsatí convèncer una majoria suficient de la cambra per retenir la immunitat. De totes maneres, el PSOE encara no ha revelat quin serà el sentit del seu vot, si bé insisteix en «el respecte a l'estat de dret».Sigui quin sigui el desenllaç del suplicatori, Puigdemont, Comín i Ponsatí podran continuar exercint com a eurodiputats mentre que no tinguin una condemna ferma. Si perden la immunitat, la justícia belga podrà reactivar les euroordres i decidir si els extradeix a Espanya.