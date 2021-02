Boeing recomana suspendre vols del model 777 després de l'incident de dissabte

Un avió que va sortir de Denver va haver de tornar a l'aeroport perquè va començar a perdre parts d'un dels motors

Actualitzada 22/02/2021 a les 09:01

La companyia Boeing ha recomanat suspendre les operacions dels 69 avions del model 777 que es troben en servei i dels 59 en emmagatzematge, tots ells amb motors del tipus «Pratt & Whitney», després de l'incident ocorregut el dissabte amb un d'ells en ple vol.«Boeing està inspeccionant activament l'incident relacionat amb el vol 328 d'United Airlines. Si bé la investigació (de les autoritats) està en curs, recomanem suspendre les operacions dels 69 avions 777 en servei i dels 59 en emmagatzematge amb motors «Pratt & Whitney 4000-112», fins que l'Administració Federal d'Aviació (FAA en anglès) identifiqui el protocol d'inspecció apropiat».«Boeing dóna suport a la decisió presa aquest diumenge per l'Oficina d'Aviació Civil del Japó i la iniciativa d'aquest dilluns de la FAA de suspendre les operacions d'avions 777 propulsats per motors Pratt & Whitney 4000-112», assegura la companyia aeronaútica.La decisió es va produir després de l'incident registrat dissabte passat per un d'aquests avions de la companyia United Airlines que va partir des de la ciutat estatunidenca de Denver, a Colorado, amb destinació a Honolulu, Hawaii.La nau va haver de tornar d'emergència després de sofrir problemes amb un motor, les parts del qual van caure sobre un suburbi de la capital de l'estat de Colorado, van informar les autoritats.L'avió, un Boeing 777-200 va retornar a l'aeroport internacional de Denver i va aterrar de «manera segura, després d'experimentar una fallada en el seu motor dret poc després d'enlairar», va indicar en un comunicat la AFA.«Estem eliminant voluntària i temporalment 24 avions Boeing 777 propulsats per motors de la sèrie 4000 de Pratt & Whitney del nostre programa», va indicar, per part seva, la companyia American Airlines en el seu compte de Twitter.L'empresa assegura que continuarà «treballant en estreta col·laboració amb els reguladors per determinar qualsevol pas addicional i esperem que només una petita quantitat de clients sofreixin inconvenients».«La seguretat continua sent la nostra màxima prioritat, raó per la qual els nostres equips participen en una àmplia formació per preparar i gestionar incidents com el (del vol de Denver) UA328», conclou l'aerolínia.Segons mitjos locals estatunidencs, basats en les dades de registre d'aeronaus més recents, les úniques aerolínies que operen amb els motors afectats estan als Estats Units, el Japó i Corea del Sud.