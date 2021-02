Algunes formes de vida terrestre podrien sobreviure temporalment a Mart

Els investigadors van exposar bacteris i fongs a unes condicions similars a les de Mart, i van comprovar com alguns van poder sobreviure

Actualitzada 22/02/2021 a les 16:16

Algunes formes de vida de la Terra podrien sobreviure, almenys temporalment, a Mart, segons ha comprovat un equip internacional de científics en enviar microbis a l'estratosfera terrestre, on les condicions són molt similars a les del planeta vermell.Investigadors de la NASA i del Centre Aeroespacial Alemany van provar aquesta resistència d'alguns microbis en una sonda enviada a l'estratosfera de la Terra amb l'objectiu d'estudiar el seu potencial i les possibles amenaces dels viatges tripulats a Mart, i han publicat les seves conclusions a la revista Frontiers in Microbiology.Els investigadors van exposar així, en un globus científic, bacteris i fongs a unes condicions similars a les de Mart, i van comprovar com alguns van poder sobreviure al viatge fins i tot quan es van exposar a una radiació ultraviolada molt elevada, ha explicat la investigadora Marta Filipa Cortesão, del Centre Aeroespecial Alemany, en la comunicació que publica la citada revista.Comprendre la resistència dels microbis als viatges espacials és vital per a l'èxit de futures missions, han subratllat els investigadors, que han incidit en què a l'hora buscar vida extraterrestre cal estar completament segurs que qualsevol cosa que es descobreixi no hagi viatjat des de la Terra.«Amb missions tripulades a llarg termini a Mart, necessitem saber com sobreviurien els microorganismes associats amb els humans, ja que alguns poden representar un risc per a la salut dels astronautes», ha explicat la investigadora Katharina Siems, del mateix centre, i ha apuntat que alguns microbis podrien ser a més útils per produir aliments de manera independent de la Terra.Moltes característiques del medi ambient de la superfície marciana no es poden replicar fàcilment a la superfície de la Terra, però per sobre de la capa d'ozó aquestes condicions són notablement similars.Els investigadors van llançar a l'estratosfera els microbis dins d'una caixa (MarsBox) que es va mantenir a «pressió marciana» i es va omplir amb atmosfera marciana artificial. Dins d'ella van diferenciar dues capes, una d'elles protegida de la radiació i una altra sobreexpuesta a aquesta radiació.I van comprovar que, encara que no tots els microbis van sobreviure al viatge, un d'ells, la floridura negra (Aspergillus niger), -que ja s'havia detectat prèviament a l'Estació Espacial Internacional-, revivia en tornar a la Terra.Els científics que han intervingut en aquest treball han subratllat en la publicació a la revista Frontiers in Microbiology que els microorganismes estan estretament connectats amb els humans, amb el seu cos, el menjar o l'entorn, per la qual cosa és impossible descartar-los en els viatges espacials.«Utilitzar analogies per a l'entorn marcià, com la missió del globus MarsBox a l'estratosfera, és una manera realment important d'ajudar-nos a explorar totes les implicacions dels viatges espacials en la vida microbiana i com podem impulsar aquest coneixement cap a descobriments espacials sorprenents », han subratllat els investigadors.