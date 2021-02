Rússia alerta a l'OMS en detectar el primer cas de transmissió a humans del cep H5N8 de la grip aviària

França va sacrificar el mes de desembre passat a milers d'aus de corral per l'alerta de grip aviària

Actualitzada 21/02/2021 a les 17:46

Les autoritats russes han alertat aquest dissabte a l'Organització Mundial de la Salut (OMS) després d'haver detectat el primer cas de transmissió a humans de el cep H5N8 de la grip aviària, segons ha informat l'agencia AFP.El descobriment va tenir lloc arran d'un brot en una granja avícola del sud de Rússia ocorregut al desembre. Científics de el laboratori Vektor van aconseguir aïllar el material genètic del cep de set treballadors d'aquesta granja, que es creu que van contreure el virus pel contacte amb els ocells de corral, i el contagi del qual no ha tingut conseqüències greus per a la salut.Segons ha informat Anna Popova, directora de Rospotrebnadzor, l'organisme de control de la salut de Rússia, «la informació sobre el primer cas mundial de transmissió de la grip aviària (H5N8) a éssers humans ja ha estat enviada a l'Organització Mundial de la Salut».La responsable de salut russa ha valorat aquesta troballa com un «important descobriment científic» i ha assegurat que «el temps dirà» si el virus pot continuar mutant.«El descobriment d'aquestes mutacions quan el virus encara no ha adquirit la capacitat de transmetre's d'humà a humà ens dóna a tots, al món sencer, temps per a preparar-nos per a possibles mutacions i reaccionar de manera adequada i oportuna», ha agregat Popova.L'OMS, per part seva, ha indicat que té constància d'aquesta transmissió de grive aviària a humans i que està «en converses» amb les autoritats de Rússia per a «recopilar més informació i avaluar l'impacte en la salut pública d'aquest succés».Un portaveu d'aquest organisme ha afegit que «si es confirma, aquesta seria la primera vegada que el H5N8 infecta a les persones».No obstant això, malgrat la infecció, els treballadors russos contagiats amb el virus eren «asimptomàtics» i no s'havia informat de cap transmissió de persona a persona, han afegit fonts de l'OMS.