Moren set militars després d'estavellar-se un avió de l'Exèrcit a Nigèria

Un avió militar es va estavellar avui prop de la pista de l'aeroport d'Abuja, la capital política de Nigèria, i van morir els seus set ocupants, va declarar la força aèria d'aquest país d'Àfrica occidental.El director de relacions públiques i informació de la Força Aèria de Nigèria, Ibikunle Daramola, va dir en el seu compte de la xarxa social Twitter que «un avió Beechcraft KingAir B350i (...) es va estavellar mentre tornava a l'aeroport d'Abuja després de reportar una fallada en el motor en ruta a Minna», en l'estat de Níger (oest de Nigèria).«Va ser molt dolorós. Vaig escoltar un fort so. Immediatament després que l'avió s'estavellés, va esclatar foc i fum. Jo només plorava. Ningú va sobreviure quan vaig arribar. El pilot va tractar d'evitar el desastre», va declarar al mitjà nigerià Punch una testimoni de l'accident.«L'avió estava tractant d'aterrar i va tornar a pujar. Va ser terrible. Després, es va acostar a l'aeroport. No va arribar on altres avions arriben abans d'aterrar», va declarar una altra testimoni al mateix mitjà.L'accident ha consternat als nigerians i molts van expressar el seu condol a les famílies de les víctimes en les xarxes socials.