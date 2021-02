Les xarxes es mofen d'Alberto Garzón per la seva puntada al diccionari: «Hemos proponido cambiar leyes»

El ministre de Consum, en una reflexió sobre el cas Pablo Hasel, també va dir: «hemos puesto de manifestación...»

Actualitzada 21/02/2021 a les 20:42

El ministre de Consum,Alberto Garzón (Unides Podemos), s'ha convertit aquest diumenge en 'trending topic', molt al seu pesar, després de la seva intervenció telemàtica en la reunió de la Coordinadora Federal de Izquierda Unida, a propòsit del cas de Pablo Hasel.En un moment del seu discurs, Garzón diu: «(...) pensemos que estas leyes«hemos proponido» cambiar (...)». No va ser l'única puntada al diccionari del ministre. Abans, va dir: «Se está poniendo de manifestación en los últimos días (...)».Els errors de Garzón han convertit el seu cognom i l'incorrecte participi 'proponido' en trending topic en Twitter aquest diumenge a la tarda, gràcies als nombrosos tuits que van destacar el discurs del ministre.Garzón cobra com a ministre 74.858,16 euros bruts a l'any. A més, com és diputat per Màlaga, té dret a la indemnització per a manutenció i residència de 1.959 euros.En el seu discurs sobre el cas Hasel, Garzón va dir que empresonament del raper «és un símptoma d'una anomalia democràtica greu», encara que adverteix que »no se li ha de convertir mai en un ídol».Segons Garzón, «en una democràcia assentada que aspira a ser plena no pot prevaler aquesta consideració sobre els gustos enfront de la llibertat d'expressió, que ha de prevaler sobre a aquesta mena de manifestacions inoportunes, sense gust o abominables des d'un punt de vista moral».