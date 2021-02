La vacuna de Pfizer protegeix el 98,9% de la mort per Covid als 14 dies de la segona dosi, segons Israel

El Ministeri de Sanitat israelià diu que la vacuna també és efectiva per a evitar els casos més greus i les hospitalitzacions

Actualitzada 21/02/2021 a les 19:18

Eficàcia de la primera dosi

La campanya de vacunació massiva contra el coronavirus que s'està duent a terme a Israel permet conèixer noves dades sobre l'eficàcia de les vacunes, especialment de la de Pfizer-BioNTech, la primera a ser aprovada i utilitzada al país des del passat 19 de desembre. Segons informa 20minutos.Segons ha informat el Ministeri de Sanitat israelià, la vacuna de Pfizer és capaç de protegir el 98,9% de la mort per Covid-19 dues setmanes després de rebre la segona dosi.Encara que les autoritats sanitàries israelianes no van especificar en el comunicat quantes persones van ser considerades en el càlcul de les xifres difoses, sí han explicat que la comparació es va realitzar entre persones que havien rebut la segona dosi de la vacuna fa almenys 14 dies i els qui encara no van rebre cap.A més del notable descens en la mortalitat, la vacuna també és efectiva per a evitar els casos més greus i les hospitalitzacions. En aquest sentit, Israel ha identificat una reducció del 99,2% en la xifra de casos greus de la malaltia i d'un 98,9% en el nombre de pacients hospitalitzats a causa del virus.Així mateix, la quantitat de contagiats entre els vacunats es va reduir en un 95,8%, mentre que la xifra de pacients que van presentar febre o símptomes respiratoris va baixar en un 98%, segons les autoritats sanitàries israelianes.Segons ha assenyalat el director general del Ministeri, Hezi Levy, «la vacuna redueix significativament la morbiditat i la mortalitat i aquest efecte es pot veure en la informació sobre morbiditat al país».L'impacte de la vacunació s'ha sentit també en la xifra de pacients greus, que en els últims 14 dies es va reduir en gairebé un 25%.La campanya de vacunació a Israel s'ha convertit en la més veloç del món: més del 45% de població —4,2 milions de persones— ha rebut almenys una dosi de la vacuna de Pfizer, mentre que gairebé 3 milions d'habitants han estat ja inoculats amb la segona.Des de fa poc més de dues setmanes tots els israelians majors de 16 anys poden acudir a inocular-se, després d'haver començat amb els majors de 60 i ràpidament haver inclòs a altres sectors de la població. En aquest sentit, el Govern israelià cerca immunitzar a la major part de població a la fi de març, quan el país celebrarà eleccions generals.Amb una població d'uns nou milions d'habitants, el país ha registrat gairebé 750.000 casos de coronavirus des del començament de la pandèmia, dels quals 48.000 continuen encara actius i 5.521 han mort.Els bons resultats de la vacunació han impulsat a Israel a fer un pas més cap a la desescalada, estrenant aquest diumenge l'ús del certificat verd, un document digital de sis mesos de durada pel qual aquells vacunats o que s'hagin recuperat de la Covid poden accedir a uns certs llocs com a gimnasos, piscines, hotels i espais per a esdeveniments esportius o culturals.Així mateix, un estudi de l'hospital israelià Sheba publicat aquesta setmana en la revista The Lancet ha mostrat que la primera dosi de la vacuna produïda per Pfizer va disminuir en un 75% les infeccions de coronavirus almenys dues setmanes després de la seva administració.A més d'identificar una disminució del 75% en el nombre de persones que van contreure coronavirus, l'estudi va mostrar també una reducció del 85% en la quantitat de persones que van evidenciar símptomes de Covid-19.