Investiguen una presumpta agressió sexual múltiple en una festa il·legal amb joves de «La isla de las tentaciones»

Els fets que s'investiguen van ocórrer el passat cap de setmana en un xalet de Colmenarejo

Actualitzada 21/02/2021 a les 19:41

La Guàrdia Civil de Tres Cantos (Madrid) es troba investigant una possible agressió sexual múltiple a una jove durant una festa il·legal el passat cap de setmana en una casa de Colmenarejo en la qual també hi havia participants del programa de Telecinco «La isla de las tentaciones».Segons informa El Mundo, que cita fonts de la recerca, la jove va presentar una denúncia l'endemà passat davant la Guàrdia Civil. En ella, la víctima sosté que la van drogar i van obligar a mantenir relacions sexuals amb «cinc o sis» homes.Els fets van ocórrer en la matinada del dissabte al diumenge de la setmana passada, quan mig centenar de joves es van donar cita en un xalet de la localitat de Colmenarejo. Entre ells hi havia «joves dels que sortien a l'illa de les temptacions, nois i noies maques, influencers», apunten els investigadors.L'habitatge va ser llogat per una persona, ja localitzada, que també podria guardar relació amb el reality de televisió, i que va justificar davant el propietari del xalet que anava a celebrar un esdeveniment d'un cotxe d'alta gamma, al qual no havien d'acudir més d'una dotzena de persones. Va ser el sistema de vigilància qui va delatar a l'amo de la casa que «allò no era un esdeveniment, ni tan sols una festa. Era una orgia», sostenen les fonts de la recerca.Després d'adonar-se de l'ocorregut, el propietari del xalet va avisar a la Guàrdia Civil, que va acudir al lloc per a desallotjar la festa il·legal que incomplia amb totes les mesures de prevenció del coronavirus. «És que allò era com Sodoma i Gomorra. Sense màscares i fent de tot», apunten les mateixes fonts.El dimarts, l'endemà passat de la festa, una jove —estudiant d'intercanvi a Espanya— va denunciar davant la Guàrdia Civil que va prendre alguna cosa que li va fer perdre la consciència i «va mantenir relacions sexuals en contra de la seva voluntat».La jove va acudir al xalet convidada per una noia d'Instagram, que primer la cita en un local del carrer Arce de Madrid. Allí va tenir lloc una prefesta en la qual va conèixer en un reservat a diversos «temptadors» del programa de televisió.Segons va comptar la víctima a la Guàrdia Civil, ja en el xalet, la jove recorda haver-se pres una copa i poc després va començar a perdre la consciència. A partir d'aquí, només recorda que li proposen mantenir relacions amb varis, al que ella es va negar, i malgrat això la van forçar. Segons ha denunciat, quan va arribar la Guàrdia Civil a desallotjar la festa es va veure tan mal que li va fer vergonya explicar-ho i va abandonar el lloc pel seu compte.