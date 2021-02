El viròleg alemany de referència vaticina com serà la quarta ona i avisa: «Hi haurà molts infectats en poc temps»

Christian Drosten diu que seran els persones més joves les que més sofriran l'impacte d'aquesta ona

Christian Drosten és director de l'Institut de Virologia de l'hospital universitari Charité de Berlín i el principal assessor del govern alemany en la crisi del coronavirus. En una recent entrevista en Der Spiegel, aquest expert vaticina com serà la quarta ona i quins són els seus principals temors sobre aquest tema.«Una vegada que els ancians i potser part dels grups de risc han estat vacunats, hi haurà una immensa pressió econòmica, social, política i potser també legal per a posar fi a les mesures (restrictives contra el coronavirus)», reflexiona Drosten.«I després, una gran quantitat de persones s'infectaran en poc temps, més del que podem imaginar en aquest moment. No tindrem 20.000 o 30.000 casos nous al dia, sinó fins a 100.000 en el pitjor dels casos», diu.«Per descomptat, seran principalment les persones més joves les que tenen menys probabilitats que les persones majors de tenir símptomes greus, però quan una gran quantitat de persones joves s'infecten, les unitats de vigilància intensiva s'ompliran de totes maneres i moltes persones moriran. Només que seran persones més joves. Podem esmorteir una mica aquest terrible escenari reduint els números ara», explica.Sobre una possible reducció dels casos amb l'arribada de les bones temperatures, Drosten diu que no creu que influeixin: «El fet que tinguéssim un estiu tan relaxat en 2020 probablement va tenir a veure amb el fet que els nostres nombres de casos es van mantenir per sota d'un llindar crític en la primavera. Però aquest ja no és el cas. Em temo que serà més com a Espanya, on el nombre de casos va tornar a pujar ràpidament després que es va aixecar el bloqueig, a pesar que feia bastant calor». «També a Sud-àfrica, on actualment és estiu, el nombre de casos és elevat», assenyala.En l'entrevista, Drosten compara la situació amb la d'un vell camió que està descendint per una empinada costa: «No sabem quines corbes s'acosten i si la carretera de sobte està a punt de tornar-se més empinada. Tampoc sabem fins a on ens queda arribar, però sí que sabem que hem d'evitar passar-nos en una corba. En una situació com aquesta, tancar els ulls no ajuda. Hem de seguir i fer una cosa en particular: trepitjar els frens, encara que estiguin oxidats», sentència.