Bill Gates diu que la meta de zero emissions netes en 2030 és «irrealitzable»

El fundador de Microsoft assegura que cal un procés de transició de tres dècades

Actualitzada 21/02/2021 a les 18:50

El fundador de Microsoft i filantrop Bill Gates va dir aquest diumenge que la meta d'aconseguir unes emissions netes de carboni «zero» per a l'any 2030 és «completament irrealitzable» i va insistir que el món necessitarà un període de «transició» de tres dècades.Gates va ser entrevistat en el programa «Fox News Sunday», de la cadena Fox News, sobre el seu nou llibre «Com evitar un desastre climàtic», en el qual urgeix a eliminar els 51.000 milions de tones de gasos d'efecte d'hivernacle actuals abans de 2050 per a evitar una «catàstrofe».«No hi ha una data màgica en la qual sigui tot bo fins llavors i terrible una vegada es creui el límit; és bastant lineal, segons sabem, I 2050 resulta ser la data realista més primerenca perquè el món canviï tots aquests tipus d'emissions», va explicar al periodista Chris Wallace.«És completament irrealitzable pensar que podríem eliminar les emissions per a 2030, i no veure que aquest problema és complex serà part de la dificultat de comprometre's amb ell (...)», va declarar, preguntat per les crítiques cap al seu enfocament, que alguns activistes consideren lent.Entre les conseqüències de no aconseguir la meta que proposa per a 2050, Gates va advertir que el planeta podria veure una migració 10 vegades superior a la provocada per la guerra civil a Síria perquè les «àrees equatorials es faran inhabitables» i no es podrà estar en l'exterior a l'estiu.El filantrop estatunidenc també va advocar per compensar l'eliminació de potencialment centenars de milers de treballs en el sector de l'agricultura i els combustibles fòssils amb noves habilitats i llocs que permetin a les comunitats que viuen d'ells integrar-se en la transició.Respecte a temes d'actualitat, Gates, un dels grans finançadors de les vacunes contra la covid-19, va assegurar que veu «la llum al final del túnel» a mesura que s'immunitza a la població, i va rebatre arguments que atribueixen les apagades després de la tempesta hivernal a Texas a les energies netes.«No és cert», va dir l'empresari, explicant que les apagades elèctriques s'han pel fet que alguns sistemes d'energia de l'estat no estaven fets a prova de fenòmens climàtics, especialment les plantes d'energia tèrmica i en menor mesura les turbines eòliques.Als escèptics de la crisi climàtica a Texas els va enviar un missatge: «No hi ha dubte que estem posant CO₂ en l'atmosfera, ni que això incrementa les temperatures, i això afecta al clima. I d'aquí els mals efectes, ja sigui el canvi en l'agricultura a Texas, incendis, la mort dels esculls de coral, la pujada del nivell dels oceans... Hi ha evidències fortes».