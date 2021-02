Pfizer diu que la seva vacuna es pot mantenir dues setmanes a temperatures de -25 a -15 graus

«La nostra prioritat va ser desenvolupar ràpid i de fora segura una vacuna efectiva i posar-la a disposició dels més vulnerables per salvar vides. Alhora, hem continuat analitzant dades que permetrien l'emmagatzematge a -20 graus», ha indicat Sahin, que ha afegit que seguiran investigant per desenvolupar noves formulacions que facin «encara més fàcil el transport i l'ús» de la vacuna.El president de Pfizer, Albert Bourla, ha explicat que han estat fent «contínuament» estudis d'estabilitat de la vacuna per facilitar-ne la producció a escala comercial i fer-la «el més accessible possible». «Si s'aprova, aquesta nova opció d'emmagatzematge podria oferir a les farmàcies i centres de vacunació molta més flexibilitat en la gestió de les vacunes», ha afegit.Actualment, les indicacions sobre la vacuna de Pfizer-BioNTech asseguren que s'ha de guardar en ultracongeladors d'entre -80 i -60 graus fins a sis mesos. Abans de mesclar-se amb la solució salina per injectar-les, les dosis també es poden guardar cinc dies en una nevera estàndard d'entre 2 i 8 graus. L'opció plantejada ara d'entre -25 i -15 graus permetria guardar les vacunes en un període de dues setmanes addicionals als cinc dies que es permeten ara en refrigeradors normals.