Els delictes contra la llibertat sexual creixen un 50% a Espanya en 4 anys

Violència sexual a la parella

Pel que fa a l'edat, destaca que del total de víctimes de delictes contra la llibertat sexual registrades a Espanya entre el 2010 i 2019, un 45,65% són menors d'edat.La categoria «altres» de l'informe és la que registra l'increment més elevat (77,56%) entre els anys 2015 i 2019; i inclou els delictes d'abús sexual (sense o amb penetració), assetjament sexual, delictes de contacte mitjançant tecnologia amb persones menors de 13 anys amb finalitats sexuals, l'exhibicionisme, la provocació sexual i els relatius a la prostitució, segons el sistema estadístic de criminalitat.La violència sexual a la parella també s'intensifica i cronifica. Segons els resultats de la macroenquesta de violència contra la dona del 2019, el 8,87% de les dones han viscut situacions de violències sexuals dins l'àmbit de la parella. D'aquestes, més del 65% van manifestar que la freqüència d'aquestes violències sexuals era setmanal o mensual, i un 13% pateix aquestes violències tots o quasi tots els dies.Aquest informe s'ha presentat aquest dissabte a Santa Coloma de Gramenet en el marc de les Jornades Internacionals «Dissentir per ser Lliures. Una aproximació a les violències sexuals». A l'acte hi ha assistit l'alcaldessa del municipi, Núria Parlón, que ha considerat que no es pot «tolerar que les dones joves pensin que consentir i normalitzar pràctiques sexuals violentes és una decisió individual, d'alliberament i transgressió sexual». «Aquest model de sexualitat és un mecanisme per controlar i sotmetre a les dones als desitjos patriarcals», ha reflexionat en veu alta tot afirmant que «el porno és l'escola de la violència sexual i l'erotització d'aquesta». «Només una sexualitat basada en la igualtat serà emancipadora per a les dones», ha reflexionat.