Descobreixen una manera d'entrar en els somnis de les persones adormides per a comunicar-se amb elles

Des de temps ancestrals, tot el que envolta el món dels somnis ha estat envoltat d'un halo de misticisme i misteri. Els somnis han arribat a inspirar pel·lícules, com a Origen, en el qual el protagonista es fica en els somnis de persones adormides i manté converses amb elles. Ara, un equip internacional de científics ha demostrat que és possible 'entrar' en aquestes persones que estan profundament adormides i somiant, per a mantenir un diàleg en temps real amb elles. Segons informa 20minutosPer a això, els investigadors han identificat un nou fenomen que descriuen com a «somnis interactius», on les persones que experimenten un somni profund i somnis lúcids són capaços de seguir instruccions, respondre preguntes senzilles de si o no i fins i tot resoldre problemes matemàtics bàsics.«Descobrim que les persones en fase de son REM poden interactuar amb la persona que realitza l'experiment i participar en una comunicació en temps real», ha assegurat un dels autors de l'estudi, Ken Paller, de la Universitat Northwestern.«El nostre objectiu experimental és similar a trobar una manera de parlar amb un astronauta que està en un altre món, però en aquest cas el món està completament fabricat sobre la base dels records emmagatzemats en el cervell», escriuen els investigadors en l'estudi publicat en Current Biology.Per a això, Paller i el seu equip van dur a terme una sèrie d'experiments en quatre laboratoris diferents amb 36 persones. Un dels voluntaris tenia narcolèpsia i experimentava amb freqüència somnis lúcids, mentre que els altres variaven en funció de la seva experiència amb els somnis lúcids.Els científics van interactuar durant les etapes més profundes del somni amb els participants de l'estudi, que estaven sent monitorats per instruments d'electroencefalograma (EEG).Les interaccions van ser mitjançant àudio, emprant llums intermitents o mitjançant tocs, i se'ls va demanar als voluntaris adormits que responguessin preguntes matemàtiques senzilles, que comptessin centellejos de llum o tocs físics o que responguessin a preguntes bàsiques de si o no.Els participants adormits van respondre a través de moviments oculars o moviments dels músculs facials acordats per endavant. Segons els investigadors, en 57 sessions de somni, es va observar almenys una resposta correcta a una pregunta en el 47% de les sessions en les quals el participant va confirmar tenir un somni lúcid.«D'aquesta manera, veiem que es poden utilitzar diferents mitjans per a comunicar-se», apunta Karen Konkoly, estudiant de doctorat en la Universitat Northwestern i autora principal de l'estudi.Aquesta comunicació a través de «somnis interactius» té aplicacions futures, com ajudar persones a «resoldre problemes durant el somni o oferir als qui sofreixen malsons formes noves d'afrontar la situació», conclou Konkoly.