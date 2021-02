Un 23% dels espanyols ha de tirar d'estalvis per cobrir les despeses del dia a dia

L'enquesta també revela que fins a un 49,1% de la població admet que els seus ingressos s'han reduït

Prop d'una quarta part dels espanyols, un 23%, es veuen obligats a utiltizar els seus estalvis per cobrir les seves despeses del dia a dia degut a la deterioració de les seves finances personals per la crisi del coronavirus.Segons un informe publicat aquest divendres per l'associació d'usuaris de serveis financers Asufin, gairebé la meitat dels espanyols (un 46,2%) considera que la seva situació actual és pitjor (29,1%) o molt pitjor (17,1%) que fa sis mesos.En el cas d'Astúries, les persones que diuen estar pitjor o molt pitjor es limiten al 40 per cent.El pessimisme es troba principalment entre els autònoms, ja que un 60,7% diuen que han vist deteriorada la seva situació econòmica, enfront d'un 5% que es mostren optimistes i pensen que la seva situació financera actual millorarà a curt termini.Pel que fa a l'estalvi, només un 18% de la població enquestada diu que està augmentant el seu coixí financer en aquests moments, encara que gran part d'aquest percentatge el fa per por del futur i no perquè acabi el mes amb folgança.La inestabilitat d'aquests últims sis mesos també es deixen notar en el finançament a la qual recorren les famílies, afegeix l'informe, elaborat amb les dades d'una enquesta realitzada entre els mesos de setembre i octubre, al començament de la segona onada de la pandèmia, a 1.655 persones.Prop de la meitat dels enquestats (48,9%) han sol·licitat algun tipus d'ajuda econòmica, dels quals destaca un 23% que han recorregut a familiars i amics per a superar el cop.L'enquesta també revela que fins a un 49,1% de la població admet que els seus ingressos s'han reduït, i, d'aquests, un 8% els ha vist reduïts a menys de la meitat.En concret, un 15% dels enquestats ingressen un 10% menys i un 14%, entre un 10 i un 30% menys.Per comunitats autònomes, l'impacte és molt superior en les més vinculades amb el sector del turisme.Així, perceben especialment negativa (pitjor o molt pitjor) la situació a Canàries (53%), Balears (52,5%), Catalunya (50,9%) i Andalusia (49,6%).