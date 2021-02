Segueix en directe l'aterratge a Mart de la Perseverance de la NASA

Aquest dijous, a les 20.30 h l'agència espacial connectarà en directe amb l'arribada del 'rover' d'exploració a la superfície marciana

Actualitzada 18/02/2021 a les 13:01

Un 40% de probabilitat d'èxit

'Juntos perseveramos' és l'eslògan que la National Aeronautics and Space Administration -NASA- ha llançat per a la primera transmissió en espanyol de l'agència espacial d'un aterratge robòtic en un altre planeta. Es tracta, de l'arribada i amartatge del rover Perseverance a Mart, que tindrà lloc aquest dijous, 18 de febrer.Podràs seguir en viu tota la transmissió a través de Diari Més en aquesta mateixa pàgina, a través de l'streaming oficial de la NASA:«Aquest programa destacarà el paper que els professionals hispans de la NASA han tingut en l'èxit de la missió Mars 2020 Perseverance, amb entrevistes amb científics, enginyers i astronautes llatins. El programa serà presentat per l'enginyera de Perseverance Diana Trujillo i inclourà un segment infantil en col·laboració amb Barri Sesam; comentari en viu de l'entrada, descens i aterratge de la Perseverance; i aparicions d'altres convidats especials», diu l'agència espacial en la seva pàgina de Facebook.L'emissió en directe començarà a les 20.30 hora peninsular espanyola i suposarà la culminació d'un viatge de més de 200 dies per l'espai, el temps que li ha costat a la nau de la NASA arribar al planeta veí. L'aterratge del rover a Mart està previst per a les 21:55h.Va ser llançada el passat 30 de juliol de 2020. El rover que transporta pes una mica més d'una tona i 3 metres de llarg, 2,7 metres d'ample i 2,2 metres d'alt, se sosté sobre sis rodes i està equipat amb totes les eines per a la recol·lecció de mostres de roques, ordinadors interns per a processar informació i antenes per a comunicar-se amb l'estació central a la Terra.Perseverance tocarà sòl marcià després de gairebé set mesos. Concretament, aterrarà en el gran cràter Jezero del planeta vermell, d'aproximadament 45 quilòmetres d'ample. Segons la web de la NASA, l'objectiu de la missió Mart 2020 és trobar signes de vida microbiana antiga i recol·lectar mostres de roca per a un possible retorn al nostre món.Segons els experts, Jezero alguna vegada en la seva història va tenir un llac, per la qual cosa els científics consideren que és «un dels llocs més ideals per a trobar evidència de vida microbiana antiga». No obstant això, aquest lloc és «relativament perillós per a aterrar», la qual cosa suposa un enorme desafiament per a la NASA.Només el 40% de les missions enviades a Mart ha tingut èxit i el rover Perseverance és el cinquè que la NASA intenta aterrar en aquest planeta.Amartejar no serà senzill i haurà de sobreviure a la maniobra EDL -'Entry, Descent and Landing', entrada, descens i aterratge en anglès-, ja que hi ha molts perills potencials que el rover podria trobar com a cims, camps rocosos, dunes o les pròpies parets del cràter Jezero.