El president espanyol afirma que l'executiu actuarà en contra amb «contundència» i «garantirà la seguretat ciutadana»

Actualitzada 19/02/2021 a les 12:20

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha pronunciat contra els aldarulls en les protestes proHasel i ha afirmat que «en una democràcia plena com l'espanyola resulta inadmissible l'ús de qualsevol mena de violència». «No hi ha excepció a aquesta regla. No hi ha causa, ni lloc, ni situació que pugui justificar l'ús de la violència. Cap», ha dit aquest divendres a l'inici d'una intervenció per presentar el pla de recuperació a Extremadura. «La violència no és una llibertat, és un atac a les llibertats dels altres i a la democràcia», ha insistit Sánchez, i ha avisat que el govern espanyol «farà front a qualsevol forma de violència i garantirà la seguretat ciutadana».