Los Planetas ironitza amb la figura de Joan Carles I amb la cançó 'El rey de Espanya'

Actualitzada 19/02/2021 a les 11:09

Los Planetas publiquen aquesta setmana el senzill El rey de Espanya que ironitza sobre la figura del rei emèrit Joan Carles I. «Ho sento molt, m'he equivocat. Massa dones reclamaven el meu afecte i no he complert amb totes, però prometo que no tornarà a passar», arrenca l'explícita cançó. Enganxats a l'actualitat, amb altres llançaments recents com Nueva normalidad (2020) o El negacionista (2021), la nova cançó del grup qüestiona l'autoritat del monarca en un vers referit a la pandèmia: «La culpa és dels que estan de festa i se salten les restriccions, incomplint el toc de queda, ignorant que aquí qui mana soc jo». Il·lustra el single una corona les espines de la qual són cames nues de dones.