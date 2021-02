La vacuna d'Oxford és més eficaç quan augmenta l'interval entre dosi

Quan hi hagi escassetat de subministraments, la decisió de vacunar primer a més gent amb una sola dosi pot oferir immediatament més protecció a la població

La vacuna contra la covid-19 desenvolupada per Oxford/AstraZeneca té una eficàcia del 76% després de la primera injecció, mentre que aquesta xifra s'eleva al 82% després d'una segona dosi inoculada després d'un interval de «12 setmanes», segons revela avui un estudi publicat per The Lancet.Per contra, els resultats preliminars d'un assaig efectuat per la Universitat d'Oxford entre 17.178 subjectes van indicar que l'eficàcia d'aquest preparat d'antígens se situa en el 55% quan el citat interval és de sis setmanes.«Això suggereix que l'interval entre dosi pot estendre's amb seguretat a tres mesos, donada la protecció que ofereix una sola dosi, la qual cosa permetria als països vacunar a una proporció major de població més ràpidament», expliquen els autors en un comunicat.Aquest treball també inclou estimacions actualitzades respecte a l'eficàcia general de la vacuna contra la covid en pacients asimptomàtics, i conclou que aquesta és efectiva després de l'administració de les dues dosis.L'investigador cap de l'equip de vacunes d'Oxford, Andrew Pollard, ha recordat que, atès que el subministrament de vacunes «serà, segurament, limitat», almenys a «curt termini», les autoritats hauran de decidir quin calendari d'immunització seguiran per aconseguir «el màxim benefici sobre la salut pública».«Quan hi hagi escassetat de subministraments, la decisió de vacunar primer a més gent amb una sola dosi pot oferir immediatament més protecció a la població, en comptes de vacunar a la meitat de la gent amb dues dosis», ha assenyalat Pollard.A llarg termini, ha agregat, la segona dosi hauria de garantir una «immunitat duradora» i, per això, han animat a tots els que han rebut la primera dosi perquè «s'assegurin que reben totes dues dosis».L'estudi subratlla que altres vacunes desenvolupades per combatre l'ébola, la malària o la grip, per exemple, també ofereixen més protecció i reforcen les respostes immunològiques quan existeixen «llargs intervals» entre les dosis.