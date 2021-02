Els Estats Units tornen oficialment a l'Acord de París

Tornen a formar part del pacte internacional per frenar l'escalfament global després de la seva sortida durant l'anterior govern de Donald Trump

Actualitzada 19/02/2021 a les 18:28

Els Estats Units s'han reincorporat avui oficialment a l'Acord del Clima de París, un dels compromisos del nou president estatunidenc, Joe Biden, ha informat el secretari d'Estat, Anthony Blinken.«L'Acord de París és un marc sense precedents per a l'acció global», ha assenyalat Blinken en un comunicat.«Ho sabem perquè ajudem a dissenyar-ho i fer-ho realitat. El seu propòsit és simple i ampli: ajudar-nos a tots a evitar l'escalfament catastròfic del planeta i desenvolupar la resiliència a tot el món als impactes del canvi climàtic que ja estem veient», ha agregat el cap de la diplomàcia estatunidenca.Els Estats Units torna al pacte internacional per frenar l'escalfament global després de la seva sortida durant l'anterior govern de Donald Trump (2017-2021), qui va mostrar el seu escepticisme enfront del canvi climàtic.Segons Blinken, «abordar les amenaces reals del canvi climàtic i escoltar els nostres científics està al centre de les nostres prioritats de política nacional i exterior».«És vital en les nostres converses sobre seguretat nacional, migració, esforços de salut internacional i en la nostra diplomàcia econòmica i converses comercials», ha sostingut.Poc després d'assumir el poder el passat 20 de gener, Biden va anunciar que convocarà una Cimera del Clima per al pròxim 22 d'abril, destinada a tractar de coordinar mesures i renovar l'esforç per a la transició cap a una economia més sostenible.Washington va ser un dels signants originals del gran pacte segellat en 2015 en la capital francesa, durant l'Administració de Barack Obama (2009-2017), en la qual Biden era el vicepresident.La participació dels Estats Units, el segon major emissor de gasos d'efecte d'hivernacle per darrere de la Xina, és considerada pels experts com a fonamental per a qualsevol intent de frenar l'escalfament global.