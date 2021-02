El 95% dels espanyols utilitza la mascareta al carrer, però només el 53% manté les mesures de distanciament

D'altra banda, el 61% dels espanyols confia que els assessors científics i metges nacionals

Actualitzada 19/02/2021 a les 15:39

Un 95% de la població espanyola utilitza la mascareta quan surt al carrer, però només el 53% assegura que practica permanentment el distanciament social, segons un estudi realitzat per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT)L'estudi, que analitza l'evolució de la percepció social d'aspectes científics de la covid-19, assenyala a més que vuit de cada deu espanyols assegura que es vacunaria del coronavirus si això ajudés a protegir els seus majors.El 95% dels enquestats va contestar «totalment» a la pregunta de fins a quin punt diria que segueix la recomanació d'utilitzar mascareta quan surt de casa.Per sexes, les respostes mostren percentatges similars amb un 94,2% d'homes i un 95,9% de dones, mentre que per edats el menor percentatge (92%) correspon a les persones d'entre 18 i 24 anys.Pel que fa al respecte del distanciament social, l'estudi de la FECYT, dependent del Ministeri de Ciència i Innovació, assenyala que el 52,7% dels participants creu que el practica permanentment, amb el grup d'entre 35 i 54 anys com el que més el segueix (53,9%).A més, tal com es va avançar al gener de 2021, una vegada començada la campanya de vacunació, sis de cada deu espanyols es mostren disposats a vacunar-se sense reticències, xifra que a l'octubre de 2020 era de només de dos de cada deu.La població amb un major rebuig a la vacuna se situa per sota del 10%, quan a l'octubre aquesta xifra era del 32%.Entre els factors que influeixen en la reticència a la vacunació destaca la confiança en el sistema sanitari i estar d'acord amb les teories de la conspiració.D'altra banda, el 61% dels espanyols confia que els assessors científics i metges nacionals saben quines són les millors mesures per a enfrontar la pandèmia, enfront del 23% que mostra una baixa confiança en ells.A la meitat de la població (50%) li preocupa, fonamentalment, els efectes sobre la salut d'aquesta crisi, mentre que al 14% li inquieta principalment els efectes sobre l'economia i l'ocupació, i al 35% el preocupen tots dos igual.A més, un de cada quatre espanyols assegura haver passat dificultats financeres a conseqüència de la pandèmia.L'estudi analitza les dades recopilades de dues enquestes més específiques sobre aspectes científics de la covid-19, en les quals van participar 4.208 persones a través d'entrevista telefònica.La primera ronda es va realitzar del 25 de juny al 15 de juliol i la segona del 4 al 22 de gener. A més incorpora dades de la desena enquesta de percepció social de la ciència i la tecnologia, realitzada entre el 15 de juliol i el 19 d'octubre de 2020 a 7.953 persones de manera presencial.